Fanit työstävät Resident Evil Code Veronica Remakea Unityn pelimoottorilla

Capcom ei ole mitä ilmeisemmin aikeissa julkaista Resident Evil Code Veronicalle uusioversiota, joten fanit päättivät ryhtyä itse töihin. Projektin pelikuvaa voi katsastaa uutisen lopusta.

Resident Evil Code Veronican fanitekoinen uusioversio on 3D-ympäristöihin sijoittuva kolmannen persoonan räiskintä. Suunnitelma on säilyttää alkuperäisen pelin henki, mutta muokata karttoja ja hienosäätää ominaisuuksia. Peliin on tarkoitus luoda kaksi pelitilaa: Remake ja Classic. Remake-tilassa on kolmannen persoonan kameranäkymät ja esikuvalle uskollinen laajennettu käsikirjoitus. Classic-tila säilyttää kiinteät kamerakulmat alkuperäisen version tavoin.

Resident Evil Code Veronican faniversion luvataan sisältävän lisäksi muun muassa uusia elokuvallisia pätkiä sekä uusia pelimekaniikkoja ja pulmia.