PDXCON Remixed -tapahtuma hemmottelee strategiapelien ystäviä – fanien himoitsema suurstrategia Victoria 3 julkistettiin viimein

Tänä viikonloppuna järjestettävässä digitaalisessa PDXCON Remixed -tapahtumassa paljastettiin tiedonmurusia Paradox Interactiven tulevista peleistä.

Romero Gamesin strategiapeli Empire of Sin saa ensimmäisen maksullisen lisäosansa tämän vuoden aikana. Make It Count -niminen DLC sisältää muun muassa uuden pelattavan gansteripomon Meyer Lanskyn, viisi The Fixers -ryhmittymään kuuluvaa palkattavaa gangsteria sekä uusia kykyjä ja tehtäviä. Make It Count -lisäri julkaistaan PC:lle, PlayStation 4:lle, Xbox Onelle sekä Nintendo Switchille myöhemmin tänä vuonna ilmaisen Precinct-päivityksen kera.

Strateginen keskiaikasimulaatio Crusader Kings III saa myös ensimmäisen suuren laajennuksensa. Royal Court -lisäosa tuo mukanaan uusia ominaisuuksia kuten valtaistuinsalin, jossa esitellä oman kuninkaallisen hovinsa mammonaa ja saavutuksia sekä mahdollisuuden muokata erilaisia kulttuureja omiin pyrkimyksiinsä sopiviksi. Samaan aikaan lisäsisällön kanssa julkaistaan myös ilmainen päivitys, joka sisältää uuden kulttuuri-käyttöliittymän ja paljon muuta.

Double Elevenin kehittämän vankilanhallintasimulaatio Prison Architectin seuraava lisäosa on nimeltään Second Chances. Lisärin matkassa peliin saapuu vankien kuntoutusohjelma, jonka ansiosta rosmot voivat lyhentää tuomioidensa kestoa ja sopeutua helpommin yhteiskuntaan vapautumisensa jälkeen. The Second Chances -laajennus julkaistaan PC:lle, Xbox Onelle ja PlayStation 4:lle 16. ja Nintendo Switchille 29. kesäkuuta.

Tummanpunaisena kirsikkana kermakakun päällä on uusi osa Paradoxin Victoria-suurstrategiasarjaan. Victoria 3 nimeä kantava strategiapläjäys sisältää aiemmista osista tuttua sosiaalista simulaatiota sekä oman valtakunnan hallintaa. Tarkempaa tietoa julkaisuajankohdasta ei annettu, mutta Victoria 3 saapuu aikanaan Steamiin, Microsoft Game Passiin sekä Paradox Storeen.

PDXCON Remixed -tapahtuma on käynnissä sunnuntaihin 23. toukokuuta saakka. Lähetystä voi seurata Paradox Interactiven Twitch-kanavalta.