Keksejä myymällä isoa tiliä – harvinaisempia Pokémon-keksejä myydään tuhansien dollarien kappalehinnoilla

Kukapa olisi arvannut, että Pokémon-keksejä myymällä voisi tehdä kunnolla tiliä? Ainakin teoriassa.

Aiemmin tässä kuussa Yhdysvaltojen markkinoille kerrottiin saapuvan rajoitettu määrä Pokémon-aiheisia Oreo-keksejä. Kyseisten herkkujen erikoisuus on niiden koristelussa, sillä kekseissä on kuudentoista erilaisen taisteluturrikan kuvat. Jippona on, että tietyt kuvioinnit ovat harvinaisempia kuin toiset.

Koko joukon harvinaisinta keksiä koristaa Mew-otus, joka on myös Pokémon-peleissä hyvinkin harvinainen olento. Tämäkös on saanut kyseisten herkkujen arvon nousemaan, ja kyseisiä keksejä onkin myyty hyvinkin vaihtelevilla hinnoilla. Kotaku-sivuston linkittämien esimerkkien mukaan Mew-Oreot ovat eBayssä tarjolla 20 dollarilla, 200 dollarilla, 623,33 dollarilla, 2 000 dollarilla ja jopa hulppealla 10 000 dollarin pyyntihinnalla.

Myytiinpä yksi Mew-keksi hinnalla 13 300 taalaa, joskin tämän huutokaupan tuotot menevät hyväntekeväisyyteen.

Kekseissä on kuvattuna seuraavat taisteluturrikat: Bulbasaur, Charmander, Cyndaquil, Dratini, Grookey, Jigglypuff, Lapras, Mew, Pancham, Pikachu, Piplup, Rowlett, Sableye, Sandshrew, Snivy ja Squirtle. Alla kuva Mew-keksistä.

