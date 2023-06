Pinokkio-tarinan Souls-henkiseen toimintamiljööseen vievä Lies of P sai julkaisupäivän lisäksi pelattavan demon

Lies of P sai Summer Game Fest -tapahtuman yhteydessä julkaisupäivänsä.

Lies of P kertoo puunukke Pinokkion tarinaa, joskin hieman yllättäen Souls-henkisenä toimintapelinä. Pariminuuttisen trailerinkin saanutta nimikettä päästään kokeilemaan demon muodossa vaikka heti. Tarjolla on seikkailun pari ensimmäistä lukua, joka antanee jo varsin mukavan kuvan Lies of P:n pelimekaniikoista ja varsin kiehtovan oloisesta tunnelmasta.

Lies of P julkaistaan 19. syyskuuta PC:lle (Steam) sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.