KonsoliFIN Podcast #208: Syväluotaava läpileikkaus vuoteen 2023 (R.I.P. Max Payne)

Joulu meni jo, ja uusi vuosikin on aivan kulman takana!

Vuoden viimeisessä jaksossa etästudioon saapuu pitkästä aikaa KonsoliFIN-sivuston ylläpitäjä ja Big Boss Jyri Jokinen sekä striimailuista ja ansiokkaista arvioistaan niin KonsoliFINin kuin Gamereactorin puolella tunnettu Toni Turunen! Juontajana toimii tuttuun tapaan vanha tuttu Niko Lähteenmäki.

Ennen vuoden vaihtumista muistellaan vastikään edesmennyttä James McCaffreyta ja pohditaan, että miten Max Payne sekä muut "Remedyversen" pelit ovat vaikuttaneet elämään. Lisäksi katsotaan hiukan Insomniac Gamesin tietomurron taakse: mitä kaikkea selvisi ja mitä niistä voisi päätellä?

Tämän ohella tehdään kattava läpileikkaus vuoteen 2023, jossa käydään läpi niin vuoden paskimmat, isoimmat yllättäjät sekä tietenkin ne vuoden parhaat pelit!

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on äänitetty 27.12.2023.

Alkubiisi: Max Payne theme pelistä Max Payne by: Kärtsy Hatakka & Kimmo Kajasto

Väliaikabiisi: Dream Bells pelistä Christmas NiGHTS Into Dreams by: Tomoko Sasaki

Loppubiisi: Bon Voyage, players! by: Tomi Ruuska

Kuuntele jakso Spotifystä!

Kysymyksiä voi lähettää:

Discordissa kanavalla #podcast-palaute-ja-kysymykset

Twitterissä hashtagilla #kysyKonsoliFINiltä

Foorumilla ketjussa Kysy KonsoliFINiltä

Aikaleimat:

0:00:33 Intro

0:06:30 R.I.P. James McCaffrey, ääni ikonisen Max Payne -hahmon takana

0:18:10 Insomniac Games tietomurron uhrina – mitä kaikkea paljastuikaan?

0:33:15 Vuoden paskimmat sekä isoimmat yllättäjät by Niko, Toni & Jyri

1:01:35 VÄLIAIKA, KAHVIA JA PULLAA

1:02:40 Vuoden parhaat by Niko, Toni & Jyri

2:13:25 Viime aikojen parhaat saittitärpit

2:18:20 Outro