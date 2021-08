Sea of Thievesillä ruuhkainen kesä – pelaajaennätykset uusiksi vuosia julkaisun jälkeen

Raren Sea of Thieves -piraattipeli rikkoo käyttäjäennätyksiään vielä vuosia ilmestymisensä jälkeen.

Vuonna 2018 julkaistu Sea of Thieves kärsi julkaisunsa aikaan puuhastelun puutteesta, mutta sittemmin Rare on laajentanut seikkailua tasaiseen tahtiin. Kesäkuussa linjoilla nähtiin peräti 4,8 miljoonaa aktiivista virtuaalipiraattia, mikä teki kuukaudesta tähän saakka ruuhkaisimman. Hurjat pelaajalukemat voivat selittyä ainakin Pirates of the Caribbean -teemaisella A Pirate's Life -laajennuksella.

Sea of Thieves on saatavilla PC:lle sekä Xbox-konsoleille – luonnollisesti myös Xbox Game Pass -palvelun kautta.