Tällä viikollä päästään aikaluuppiin – Hollywood-tähtien äänillä varustettu Twelve Minutes sai julkaisutrailerinsa

Annapurna Interactive on julkaissut pidempään odotetun Twelve Minutes -pelin julkaisutrailerin.

Nimike kertoo miehestä, joka on jumissa 12 minuutin aikaluupissa, joka toistuu ja toistuu ja toistuu yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Trailerin tulevasta voi katsoa alta.

Huomionarvoista on, että kolmen pääasiallisen hahmon ääninäyttelijöinä toimivat James McAvoy (X-Men: First Class, The Last King of Scotland), Daisy Ridley (Star Wars: The Force Awakens, Chaos Walking) ja Willem Dafoe (Spider-Man, Van Gogh).

Twelve Minutes julkaistaan ylihuomenna 19.8. Xbox Series -laitteille, Xbox Onelle ja Steamiin. Nimike saapuu myös osaksi Game Pass -jäsenten pelivalikoimaa.

Pelin tekemisestä julkaistiin äskettäin "Making of" featurette -video, joka esittelee tuotoksen kehittämistä ja ääninäyttelyn nauhoittamista.