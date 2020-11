PlayStation vaikuttaa suunnittelevan kilpailijaa Xbox Game Passille – Sony-pomo ei halua konsolisotaa

PlayStation saattaa tuoda markkinoille oman Xbox Game Passia vastaavan palvelunsa.

Sony Interactive Entertainmentin toimitusjohtaja Jim Ryan kertoi TASS:n haastattelussa, että tulossa on uutisia, jotka ovat PlayStationin vastaus Xbox Game Passille.

"Uutisia on tulossa, mutta ei vain tänään", Ryan paljasti. Hän totesi myös PlayStation Now -tilauspalvelun olevan saatavilla useilla markkinoilla.

Ryan otti myös kantaa Microsoftin ja Sonyn uusien konsolien julkaisujen aiheuttamaan kilpailuun ja suoranaiseen riitelyyn.

"Konsolisota ei ole termi, jota koskaan käytän tai josta oikeastaan pidän. Minusta on hienoa, että on kilpailua. Mielestäni se saa meidät työskentelemään kovemmin. Se estää meitä tulemasta omahyväisiksi. On hienoa, että kuluttajalla on valinnanvaraa. Minusta se on ihanaa. Olemme iloisia ja ylpeitä siitä, mitä meillä on", Ryan kertoo TASS:lle.

► Hyvät tärinät viidennellä peliasemalla – katsastettavana PlayStation 5