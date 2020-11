PlayStation Storessa käynnistyivät Black Friday -alennusmyynnit – mukana ensimmäistä kertaa myös PlayStation 5 -pelattavaa

PlayStation Storessa on polkaistu käyntiin Black Friday -alennusmyynnit hitusen etuajassa. Tarjolla on kosolti alennettuja tuotteita, minkä lisäksi myynnissä on ensimmäistä kertaa pelattavaa myös PlayStation 5:lle.

Uunituoreen PlayStation 5 -konsolin käyttäjille on tarjolla nimikkeitä, joista saa haltuun PlayStation 4 -version sekä PlayStation 5 -version. Kyseiset pelit ovat seuraavat:

Alennuksessa on myös kosolti muita PlayStation 4 -pelejä, joista ohessa muutamat poiminnat:

Tarkemmat hinnat sekä tarjonnan voi vilaista PlayStation Storesta tahi psprices.com-sivustolta.

Alennuskampanja jatkuu 1.12. asti.