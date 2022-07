GTA Onlinen jättilaajennus The Criminal Enterprises julkaistaan tiistaina

GTA Online se vain porskuttaa eteenpäin uusien jättilaajennusten voimin.

GTA Online: The Criminal Enterprises -laajennus liippaa teemoiltaan läheltä tosielämää: bensan hinta on kohonnut pilviin ja helleaalto riipii San Andreasin asukkaita. Tarjolla on uusia tehtäviä ja laajennusmahdollisuuksia jo olemassa oleviin bisneksiin motoristijengeistä yökerhojen omistajiin. Myös elämää helpottavia pelimekaanisia parannuksia lupaillaan saapuvan päivityksen kylkiäisinä.

Lisätietoja 26. päivä ilmestyvästä The Criminal Enterprises -laajennuksesta Rockstarin uutissivulta, täältä.