PS5-julkaisu ei pelota Xbox-pomo Phil Spenceriä – Series X:llä selkeä etu niin pelivalikoimassa kuin laitteistossakin

Xbox-pomo Phil Spencer ei vaikuttaisi pelkäävän lainkaan Sonyn PlayStation 5:n julkaisupelivalikoimaa.

Gamelab Live -konferenssissa rupatelleelta Spenceriltä kyseltiin tämän mietteitä taannoisesta PS5-paljastuslähetyksestä. Pelimies Spencer antaa toki Sonylle kunniaa hyvin vedetystä showsta, olipa tämä jopa onnitellut Sony Interactive Entertainmentin pomo Jim Ryania aiheesta.

Onnistuneesta lähetyksestä huolimatta Spencer ei tunnu pelkäävän lainkaan Sonyn PS5-julkaisua. Miehen mukaan Microsoftilla on loppupeleissä selkeä etulyöntiasema niin tehokkaamman konsoliraudan kuin pelivalikoimankin suhteen. Sonyn esittely selvensi Xbox-tiimin suunnitelmia, minkä Spencer näkee selkeänä vahvuutena kumpaisenkin laitteen julkaisun lähestyessä.

Xbox Game Studiosin omien nimikkeiden ympärillä pyörivä seuraava peliesittely pidetään heinäkuun aikana. Aiemmasta lähetyksestä saatu palaute on otettu huomioon, joten pelikuvatykitystä on taatusti luvassa. Ainakin Halo Infinite on varmasti mukana, minkä lisäksi mukaan mahtunee yllätys jos toinenkin.

Sekä PlayStation 5 että Xbox Series X julkaistaan loppuvuodesta.