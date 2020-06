Signal detected. Tag designation: Foe – Halo Infinite -kiusoittelu julkaistiin

343 Industries julkaisi Halo Infinite -kiusoitteluvideon.

Lyhyt video nimeltä "Signal detected. Tag designation: Foe" sisältää viestin näennäisen tuntemattomalta lähettäjältä.

Koko viesti kuuluu seuraavasti:

"The hour approaches. Forces occupy the ring. Within hours it will be under our control. Humanity will burn. Their brazen defiance will be all but a memory. No more Prophets, no more lies. We stand together, brothers to the end. We are his will. We are his legacy. We are the Banished."

Viestin sisältö antaa ymmärtää, että kyseessä on itse Banished-johtaja ja sotaherra Atriox.

Halo Infinite on yksi monista ensimmäisen osapuolen nimikkeistä, jotka esitellään Xbox Series X:n heinäkuun tapahtumassa.

Halo Infiniten on kerrottu ilmestyvän samoihin aikoihin Xbox Series X:n kanssa. Microsoft on myös ilmoittanut pelin tukevan Smart Delivery -toimintoa.