Rakkaita ja ei niin rakkaita inttimuistoja voi verestää nyt myös virtuaalisesti – Finnish Army Simulatorin demo julkaistiin Steamissa

Mikäli kaipuu käy armeijan harmaisiin, voi moista harrastaa nyt virtuaalisesti Finnish Army Simulatorin muodossa.

Nasevasti nimetyn Please Be Patient -studion Finnish Army Simulator luo aitoa armeijatunnelmaa heittämällä pelaajansa muun muassa herkullisen kasarmiruoan, leppoisan leirielämän, sodankäynnin ja railakkaiden viikonloppuaktiviteettien äärelle. Mikäli homma sujuu mallikkaasti, on alokkaasta mahdollisuus edetä ylempiä sotilasarvoja kohden. Uutisen loppuun upotetun trailerin perusteella lienee turvallista olettaa, että meininkiä ei kannata ottaa turhan vakavasti.

Finnish Army Simulatorin Early Access -versio on tarkoitus julkaista vielä kuluvan vuoden aikana.

Lisätietoja ja pelattavan demon voi kaivella pelin Steam-tuotesivulta, täältä.