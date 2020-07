Realityohjelmiahan ei ole koskaan liikaa – nyt myös The Sims 4 saa omansa

The Sims Spark'd on nimensä mukaisesti The Sims -pelin ympärille rakennettu hassuttelureality.

100 000 dollarin pääpalkinnosta on kelpuutettu kisailemaan tusina striimikuvioistakin tuttua kilpailijaa. Virallisen kuvauksen mukaan näiden tarkoituksena on luoda mahdollisimman uniikkeja hahmoja, maailmoja ja tarinoita arvovaltaista tuomaristoa säväyttääkseen. Tuotosten arvioijina toimivat laulaja Tayla Parx, BuzzFeed-tuottaja Kelsey Impicciche sekä Dave Miotke kehittäjästudio Maxiksen leivistä. Juontajaksi on pestattu American Idol -finalisti Rayvon Owen.

The Sims Spark'd käynnistyy TBS-kanavalla heinäkuun 17. päivä.