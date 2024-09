The Sims -elokuva on totisinta totta

Ensi vuonna 25-vuotista taivaltaan juhlistava The Sims -pelisarja suuntaa pian myös valkokankaalle.

Yhteistyössä Amazon MGM Studiosin kanssa tehtävän elokuvan ohjaajaksi sekä käsikirjoittajaksi on valittu Kate Herron, jonka aiempiin ohjaustöihin lukeutuvat muun muassa The Last of Us -sarjan toinen kausi sekä Loki -sarjan ensimmäinen kausi. Herronin lisäksi käsikirjoittamisesta vastaa Briony Redman, joka on aiemmin osallistunut Doctor Who -TV-sarjan käsikirjoittamiseen. Tuottajana elokuvalle toimivat Margot Robbien LuckyChap sekä Vertigo Entertainment.

Elokuvan juonesta tai näyttelijöistä ei vielä paljastettu minkäänlaisia yksityiskohtia, joten fanit joutuvat malttamaan mielensä ja odottamaan kiltisti lisätietoja.

Myös The Sims 4 -peliin julkistettiin uutta lisäsisältöä. Suunnitelmissa on julkaista The Sims 4 Creator Kits -nimellä kulkevia paketteja, jotka ovat The Sims -yhteisön jäsenten luomia. Minipaketteja on tarkoitus alkaa julkaisemaan vuoden 2024 marraskuusta lähtien.

Aiemmin tänä syksynä The Sims 4 peliin julkistettiin Reaper’s Rewards -tapahtuma, Life and Death -laajennus sekä Artist Studio ja Storybook Nursery -kitit.

