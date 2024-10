EA lisähärnäilee The Sims 4:n karmaisevaa uutta Life and Death -laajennusta

EA kiusoittelee The Sims 4:n karmivaa uutta Life and Death -laajennusta.

EA ei ole vielä paljastanut The Sims 4:n tulevan Life and Death -laajennuspaketin ensimmäistä kokonaista traileria, mutta härnäilyä piisaa senkin edestä. EA Italian tuore postaus paljastaa joitain lisätietoja The Sims 4:n elämän ja kuoleman teemaa käsittelevästä lisäsisällöstä. Tulevan maailman kerrotaan olevan kummittelevainen ja siinä päästään "lähemmäksi viikatemiestä kirjoittamalla testamentteja, tutkimalla kryptejä ja hallitsemalla aavemaisia taitoja".

