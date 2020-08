Resident Evil 7 on kaikkien aikojen myydyin Resident Evil -peli

Capcomin tilastojen mukaan Resident Evil 7: Biohazard on myynyt enemmän kuin yksikään muu Resident Evil -sarjan peli.

Bakerin pariskunnan tarina on nyt Capcomin toiseksi suurin nimike. Resident Evil 7 on myynyt 7.9 miljoonaa kappaletta tammikuun 2017 julkaisunsa jälkeen. Sitä korkeampiin myyntilukemiin on yltänyt vain Capcomin hirviönlahtausseikkailu Monster Hunter: World, jonka myynti on 16.1 miljoonaa.

Capcomin myyntihittilistan kolmatta paikkaa pitelee Resident Evil 5. Pelitalon tarkemmat tilastot löytyvät täältä.

► Selviytymiskauhu kelpaa kuluttajille: Resident Evil 7 myynyt jo yli viisi miljoonaa kopiota (10.04.2018)