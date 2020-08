Verkkokauppavuoto vihjailee: Legend of Zelda: Skyward Sword julkaistaan Switchille

The Legend of Zelda: Skyward Sword saatetaan nähdä pian Nintendo Switchillä.

The Legend of Zelda: Skyward Sword on bongattu Amazon UK -verkkokaupan listauksesta, jossa pelin mainitaan selkeästi ilmestyvän Switchille. Nintendo ei ole nimikettä toistaiseksi julkistanut virallisesti, vaikka aiheen tiimoilta onkin kiusoiteltu jo pidemmän aikaa.

Alkujaan vuonna 2011 Wiille julkaistu Skyward Sword oli kaksipiippuinen tapaus, pääasiassa monien mielestä heikosti toimineiden kontrolleidensa vuoksi. Tästä huolimatta seikkailu on onnistunut haalimaan paljon kehuja, Metacritic-pistekeskiarvon huidellessa reilusti 90 paremmalla puolella.

KonsoliFINin viiden tähden The Legend of Zelda: Skyward Sword -arvostelun voi lukea täältä.