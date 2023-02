Resident Evil -luoja Shinji Mikami jättää perustamansa Tango Gameworks -studion

Resident Evil -sarjan luojana tunnettu Shinji Mikami siirtyy jälleen uusien haasteiden pariin.

Shinji Mikami perusti viimeisimmän työpaikkansa Tango Gameworksin vuonna 2010 työskenneltyään sitä ennen pitkään Capcomilla ja sittemmin myös jokusen vuoden PlatinumGamesilla.

Tango Gameworksilla Mikami palasi selviytymiskauhun äärelle The Evil Within -sarjan myötä, mutta miehen kädenjälki on nähtävissä myös Ghostwire: Tokyossa ja Hi-Fi Rushissa. Mikamin kerrotaan firman sisäisessä sähköpostissa myös toimineen aktiivisena mentorina uusille kehittäjätulokkaille.

Shinji Mikami itse ei ole vielä antanut aiheesta omaa lausuntoaan, eikä kauhuveteraanin tulevaisuudensuunnitelmista ole sen tarkempia tietoja.

