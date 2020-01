Respawn vedätti pelaajia – tuorein hahmopäivitys tapettiin jo ennen kauden alkua

Vasta viime viikolla uutisoitiin Apex Legendsin neljännen kauden alkamisesta ja hahmokatraaseen liittyvästä uudesta Forge-hahmosta. Nyt Respawn kuitenkin ainakin näennäisesti tapatti hahmon jo ennen kauden starttia.

Forgen oli määrä saapua peliin uudeksi pelattavaksi sankariksi ja kaikki vaikuttikin menevän siihen suuntaan, kunnes Respawn julkaisi Stories from the Outlands -trailerin. Trailerissa Forge nähdään haastattelussa kertomassa valmistautumisestaan Apex Legendsiin ja keskustelu meneekin hyvin melkein loppuun asti. Videon lopussa ennalta jo tuttu hahmo näyttäisi nimittäin tappavan Forgen haastattelijan kauhistellessa tilannetta. Syyllinen paljastuukin Revenantiksi nimetyksi tyypiksi, joka on nähty aikaisemmin muun muassa Halloween-eventissä ja tuoreessa blogipostauksessa.

Tarkkaan ei ole tiedossa jääkö Forge nyt kokonaan pois pelistä ja saadaanko hänen sijaansa Revenant pelattavaksi alkavalle neljännelle kaudelle. Asian luulisi tarkentuvan kun kausi alkaa 4. helmikuuta.

Alla olevasta trailerista voit katsella miehen viimeiset hetket.