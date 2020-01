Sonic the Movie sai kylkeensä tunnuskappaleen täynnä riimejä ja autotunea – musiikkivideo vie katsojansa pelimaisemiin

Sonic the Movie, tuo sinisen vauhtisiilin tähdittämä filmi, saapuu pian elokuvateattereihin. Näinpä onkin vain ja ainoastaan loogista, että filmin isoilla nimillä ja videolla ryyditetty tunnuskappale julkaistaan kuunneltavaksi.

Speed Me Up -nimen saaneella rallilla äänessä ovat Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Lil Yachty sekä Sueco the Child. Musiikkivideo täynnä viittauksia peleihin sekä tulevaan filmiin on katsottavissa alta.

Sonicin elokuva saapuu teattereihin päivämäärällä 28.2.

Kaikki muut tämän vuoden peliaiheiset elokuvat voi kummastella oheisesta artikkelista: Halusitte tai ette, myös tänä vuonna päästään kärsimään/nauttimaan videopeleihin perustuvista elokuvista – tarjolla noin kolme ja puoli tähän kategoriaan sopivaa filmiä, ehkä