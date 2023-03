Rytmiräiskintä Metal: Hellsinger saa lisää pelattavaa kuun lopussa – mukana Lacuna Coilin ja Lorna Shoren laulajat

Metal: Hellsingerin Dream of the Beast -laajennus julkaistaan maaliskuun 29. päivä, kertoo kehittäjä The Outsiders.

Dream of the Beast kasvattaa Metal: Hellsingerin raskaahkoa biisivalikoimaa kahdella sekä tuo kuvioihin uuden aseen (Red Right Hand -konekivääri) ja kolme pukua (Angel Eyes, Morning Star, Dark Devotee).

Musiikkirintamalla mukaan on haalittu Lacuna Coilin Cristina Scabbia sekä Lorna Shoren Will Ramos, jotka lainaavat lauluääniään Two Featherin kirjoittamiin kappaleisiin. Uusia biisejä voi myös hyödyntää pelin kaikissa kentissä kätevän Song Selection -ominaisuuden ansiosta.

KonsoliFINin tupla-arvosteluunkin päätynyt Metal: Hellsinger on saatavilla PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

