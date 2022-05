System of a Down -laulaja Serj Tankian mukana rytmiräiskintä Metal: Hellsingerissä

Rytmiräiskintä Metal: Hellsingerin ääniraita on saanut vahvistusta System of a Down -laulaja Serj Tankianista.

Vuonna 2020 julkistettu Metal: Hellsinger rakentuu kentistä, joista jokaista rytmittää eri artistin tekemä taustakappale. Veisut vaikeutuvat sen mukaan, kuinka rytmikkäästi pelaaja räimii tietään eteenpäin demonien kansoittamissa ympäristöissä.

Tankianin vartavasten Metal: Hellsingeriä varten kyhäämä kappale No Tomorrow liittyy ääniraidalle, johon osallistuvat myös Triviumin Matt Heafy, Arch Enemyn Alissa White-Gluz sekä Lamb of Godin Randy Blythe.

Ruotsalaisen The Outsiders -studion kehittämä Metal: Hellsinger julkaistaan kuluvan vuoden aikana PC:lle, Xbox Series S|X:lle sekä PlayStation 5:lle.

