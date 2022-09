KonsoliFIN Podcast #197: Gamescom yllätti reppureissaavat suomalaiset

Syksy on täällä ja niin myös KonsoliFIN Podcast!

Tällä kertaa castilaiset keskustelevat kesäkuulumisten ohella elokuun Gamescom-reissusta sekä viime aikoina tapahtuneista vuodoista. Jäikö Saksan reissulta muutakin käteen kuin känsät?

GTA VI -vuodot saivat paneelin myös hyvin mietteliääksi: vuotavatko firmat joskus tahallaan materiaalia ennakkoon?

Lisäksi käydään hiukan läpi loppuvuoden tarjontaa. Käykin ilmi, että mielenkiintoisia nimikkeitä on tulossa edelleen yllättävän paljon, vaikka osa julkaisuista onkin siirtynyt ensi vuoden puolelle.

Mediakornerissa keskustellaan muun muassa Star Wars -elokuvista sekä Andorista, Metal: Hellsingeristä sekä Cult of the Lambista.

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tämä jakso on äänitetty 21.9.2022.

Alkubiisi: Casual

Väliaikabiisi: Erätauko theme

Loppubiisi: Old lion

Kaikki musat by: Tomi Ruuska

Kuuntele jakso Spotifystä!

Kysymyksiä voi lähettää:

Discordissa kanavalla #podcast-palaute-ja-kysymykset

Twitterissä hashtagilla #kysyKonsoliFINiltä

Foorumilla ketjussa Kysy KonsoliFINiltä

Aikaleimat:

0:00:34 Intro

0:02:00 Gamescom-reissun plussat ja miinukset

0:33:00 Rockstarin paatissa on reikä – keskustelua myös muista viime vuosina tapahtuneista vuodoista

0:40:15 Odottavan aika on pitkä – mitä loppuvuodelta on lupa odottaa?

0:54:28 VÄLIAIKA, KAHVIA JA PULLAA

0:55:10 Mediakörner – katsotut/pelatut

1:57:43 Saittitärpit

2:01:50 Outro