Sankarista pahisrooliin – Fire Emblem Warriors: Three Hopes -pelin uusi traileri pistää aiemmasta seikkailusta tutut roolit uusiksi

Kesällä Nintendon Switch-konsolille saapuvasta Fire Emblem Warriors: Three Hopes -rymistelystä on julkaistu uusi traileri.

Tuleva nimike ottaa vuonna 2019 Switchille julkaistusta Fire Emblem: Three Housesista tutut ympäristöt sekä hahmot ja yhdistää ne Warriors-pelisarjan nopeatempoiseen toimintaan.

Äskettäin julkaistu traileri esittelee katsojilleen uuden Shez-hahmon, jonka matkassa lähdetään taistelemaan Fódlan-maailman tulevaisuudesta. Tämän ohella videomateriaali paljastaa Three Housesin Byleth-päähahmon olevan tällä kertaa pahisroolissa aiemman sankariuden sijasta. Tulevan nimikkeen kerrotaan myös tarjoavan pelaajille kolme eri tarinalinjaa, joilla jokaisella on erilaiset lopputulemansa. Katso traileri alta.

Mikäli Warriors-pelisarja on vähemmän tuttu, voi osviittaa saada esimerkiksi lukemalla viime vuonna julkaistun Hyrule Warriors: Age of Calamityn arvostelun. Fire Emblem Warriors: Three Hopes julkaistaan Switchille päivämäärällä 24.6.

