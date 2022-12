Jouluinen perinne velvoittaa muistuttamaan: älkää vaan, herttinen sentään, nuoleskelko joululahjaksi saatuja Switch-pelejä

Perinteet velvoittavat. Etenkin jouluisin, jolloin ne tutut joululaulut raikaavat, askeleet käyvät reippahasti, tonttu-ukot hyppivät ja niin etiäpäin.

Onpa KonsoliFINillä myös yksi perinne, joka käynnistyi vuonna 2017. Olemme nimittäin muistutelleet teitä, arvon lukijat, olemaan nuoleskelematta joululahjaksi saatuja Switch-pelikasetteja.

Jaa, miksikö? Kaseteissa on nimittäin denatoniumbentsoaattia, kitkerintä tunnetuista kemikaaliyhdistelmistä. Myrkytöntä pukelia käytetään muun muassa rotanmyrkyissä, pakkasnesteissä sekä aineissa, jotka estävät kynsien pureskelua. Tämä herkku saa pelit maistumaan suorastaan kamalalta, jotta fyysiset pelit eivät päätyisi (ainakaan pitkäksi aikaa) lemmikkien tai perheen pienimpien suihin.

Varoittelun lisäksi olemme ottaneet yhden osuman tiimin puolesta maistamalla jotain vuoden aikana julkaistua nimikettä. Vähemmän maistuvaksi on vuosien varrella todettu muun muassa Tetris 99, Snipperclips Plus: Cut it out, together! ja No More Heroes III.

Tänä vuonna makuraadin testiin päätyi Fire Emblem Warriors: Three Hopes, joka oli kokemuksena maistuva kokemus. Kun kasettia käyttää kielellä, niin luulee aluksi päässeensä vähällä. Mutta kuten aina, iskee kuppainen elämys hienoisella viiveellä ja vieläpä varsin voimakkaasti.

Kokemus muistuttanee hometalon savupiipun sisäpinnan maistelua, kenties. Maku on joka tapauksessa suorastaan hirveä, eikä se lähde pois ihan noin vain.

Arvosanaksi myös tällä kertaa 1/5. Ja se yksikin tähti ihan vain kokemuksen takia. Ei jatkoon, ei suositella, älkää tehkö perässä.

Lisää aiheesta: