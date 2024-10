Silent Hill 2 -kehittäjä Bloober Team paljasti tulevan Cronos: The New Dawn -kauhupelinsä Xbox Partner Preview -lähetyksessä

Bloober Team on paljastanut Xbox Partner Preview -lähetyksen yhteydessä tulevan Cronos: The New Dawn -pelinsä.

Cronos: The New Dawn tarjoaa taannoisen Silent Hill 2:n uusioversionkin kehittäneelle studiolle ominaista kauhua, joskin astetta scifi-henkisemmässä miljöössä. Mukana näyttäisi ensitrailerin perusteella olevan myös jonkinmoinen aikamatkailuteema, mikä vie pelaajat varsin monenlaisiin ympäristöihin niin menneisyyteen kuin tulevaisuuteenkin.

Cronos: The New Dawn julkaistaan ensi vuonna PC:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox Series X|S:lle.