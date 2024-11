Star Wars Jedi: Survivor ja Silent Hill 2 kärsivät PS5 Prolla kuvanlaatuongelmista – "Korjaukset työn alla", kertovat kehittäjät (PÄIVITETTY)

PlayStation 5 Pro -käyttäjät ovat raportoineet viime aikoina yllättävistä kuvanlaatuongelmista tiettyjen nimikkeiden kohdalla.

Päällimmäisinä esimerkkeinä esiin ovat nousseet ainakin Call of Duty: Black Ops 6, Silent Hill 2 -uusioversio ja Star Wars Jedi: Survivor (saitin arviot lähdelinkkien takana), joskin muitakin tapauksia on noussut esiin. Toistuvana teemana on ollut PSSR-skaalausteknologian (PlayStation Super Spectral Resolution) aiheuttamat ongelmat, jotka näyttäytyvät muun muassa vilkkumisena, taustalla näkyvänä väreilynä sekä perusmallia alhaisempana resoluutiona, joiden yhdistelmänä ongelmat ovat olleet selkeitä jopa maallikoille.

Alla olevista Digital Foundry -videoista voi katsastaa tarkemmin, mikä tarkalleen ottaen edellä mainituissa peleissä on pielessä.

Korjaustoimenpiteet ovat nähtävästi jo käynnissä, sillä ainakin Electronic Arts ja Bloober Team ovat jo tiedottaneet tutkivansa asiaa.

UUTISTA PÄIVITETTY klo 12.41: Bloober Team on julkaissut 1.06-päivityksen, jonka pitäisi korjata visuaaliset ongelmat PS5 Prolla.