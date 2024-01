Konamin odotetut uusioversiot Silent Hill 2 ja Metal Gear Solid Delta: Snake Eater saivat julkaisuikkunan kuluvalle vuodelle

Konamin odotettujen uusioversioiden Silent Hill 2:n ja Metal Gear Solid Delta: Snake Eaterin julkaisu näyttänee tapahtuvan vuoden 2024 aikana.

Sony on listannut sivuilleen alkaneen vuoden tulevia julkaisuja, joiden joukosta löytyy myös kyseiset teokset. Aiemmin näille ei ole annettu minkäänlaista julkaisuikkunaa. Tarkkaa päivämäärää ei ole nytkään tiedossa, mutta nimikkeitä sopii odottaa pelattavaksi tämän vuoden aikana, ainakin mikäli Sonya on uskominen. Tulevia julkaisuja pääsee fiilistelemään tästä.

Uudistetun Silent Hill 2 -teoksen kehityksen takana on puolalainen Bloober Team. Studio on viimeiset vuodet työstänyt useita kauhupelejä, joihin lukeutuu esimerkiksi Layers of Fear -sarja, The Medium ja Blair Witch. Metal Gear Solid Delta: Snake Eaterin kehityksestä vastaa Konami itse.

Silent Hill 2 julkaistaan PlayStation 5:llä ja PC:llä. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater saapuu edellä mainittujen lisäksi myös Xbox Series S|X -pelaajien saataville.