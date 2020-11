Huvittava Marvel's Spider-Man: Miles Morales -bugi esittelee pelaajille täysin uuden supersankarin, hämähäkkitiilen

Peleissä kohdattavat bugit ovat pahimmillaan kamalia, parhaimmillaan huvittavia. Tuoreessa Marvel's Spider-Man: Miles Molaresissa kohdattu vikatilanne sijoittunee jälkimmäiseen kategoriaan.

Taitelijamies Rob Sheridan on jakanut Twitterissä videon siitä, miten pääosassa nähtävä seittisankari on muuttunut tiileksi. "Törmäsin seinään ja muutuin... Hämähäkkitiileksi", kuuluu miehen videon kylkeen kirjoittama teksti. Seuraava asiaa avannut twiittaus valottaa, että taisteluun joutuminen kaatoi pelin, joten kovin pitkäikäinen oheinen muutos ei ollut.

Liikkuvaa kuvaa voi katsoa oheisesta Twitter-upotuksesta. Mikäli se ei toimi, klikkaa tästä. Arvostelumme Marvel's Spider-Man: Miles Moralesin PlayStation 5 -versiosta saa verkkokalvoille klikkaamalla tästä linkistä (klik).

So my #MilesMoralesPS5 has broken in a spectacular way. I collided with a wall and became... Spider-Brick. pic.twitter.com/rDEyfUBErz

— Rob Sheridan (@rob_sheridan) November 14, 2020