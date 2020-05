Sonicilla menee lujempaa kuin aikoihin – Segalla suuria suunnitelmia sinisen siilin varalle

Segalla on suuria suunnitelmia Sonicin varalle, kiitos Sonic the Movien jättimenestyksen.

Sonic the Movie ehti parahiksi elokuvateattereihin ennen koronaviruspandemiaa. Sinisen siilin leffadebyytti oli pääsääntöisesti jopa kriitikkojen mieleen, mikä siivitti tälle hurjat lipputulot ympäri maailman – kyseessä on tätä nykyä Yhdysvaltain tuottoisin pelielokuva kautta aikojen.

Nyt Sonicin brändivastaava Ivo Gerscovich on tuumaillut Redditissä siitä, mitä sinisen siilin tulevaisuudessa siintää. Gerscovichin mukaan Sonic the Movien menestys on tuonut hahmon tutuksi kokonaisille uusille sukupolville, ja jatkossa mahdollisuuksia siilin hyödyntämiseksi on reilusti aiempaa enemmän. Ainakin elokuvan jatko-osa lienee itsestäänselvyys, mutta luvassa on myös "uusia tarinoita, tuotteita ja sisältöä" – näistä Gersovich ei kuitenkaan toistaiseksi kertonut sen tarkemmin.

Sonic the Movie jätti positiivisen maun myös KonsoliFINin Petri Katajan suuhun. Arvostelun voi lukaista täältä.