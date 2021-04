Sony muutti suunnitelmiaan: PlayStation 3:n ja PS Vitan kauppapaikat pysyvät pystyssä jatkossakin

Sony on päättänyt muuttaa suunnitelmiaan vanhempien laitteidensa kauppapaikkojen sulkemisen suhteen.

Sony ilmoitti taannoin sulkevansa kesän aikana niin PSP:n PlayStation 3:n kuin PS Vitankin kauppapaikat, jolloin kyseisten laitteiden digitaalisia pelejä ei olisi ollut enää mahdollista ostaa. Sony kertoi syyksi uusiin alustoihin panostamisen, minkä lisäksi vanhojen laitteiden kauppojen ylläpito on alkanut olemaan jo haasteellista. Nyt näihin haasteisiin on ilmeisesti löydetty ratkaisut ja suunnitelmia on päätetty muuttaa kahden viimeksi mainitun osalta. Sonyn tiedotteen voi lukaista PlayStation Blog -sivustolta, täältä.

PSP:n kauppapaikka suljetaan edelleen alkuperäisten suunnitelmien mukaan heinäkuun 2. päivänä kuluvaa vuotta.

