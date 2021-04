Mads Mikkelsen kiinnitettiin tulevaan Indiana Jones -elokuvaan

Tanskalaisnäyttelijä Mads Mikkelsen on mukana seuraavassa Indiana Jones -elokuvassa, kertoo Deadline.

Viidettä Indiana Jones -rainaa on työstetty jo sen verran pitkään, että koko projektin on epäilty välillä juuttuneen ikuiseen kehityslimboon. Elonmerkkejä kuitenkin pilkahteli vastikään, kun projektiin kiinnitettiin Harrison Fordin rinnalle muun muassa Fleabag-sarjasta tuttu Phoebe Waller-Bridge. Nyt mukaan on liittynyt myös Hideo Kojiman Death Strandingissa ja monessa muussa hääräillyt Mads Mikkelsen. Tiedossa ei toistaiseksi ole se, ketä Mikkelsen tulkitsee, mutta jonkinmoinen pahiksen rooli voisi hyvinkin sopia miehelle mainiosti.

James Mangoldin ohjaama elokuva on tarkoitus saada valkokankaille ensi vuonna, heinäkuun 29. päivä. Steven Spielberg toimii projektin tuottajana yhdessä Kathleen Kennedyn, Frank Marshallin ja Simon Emanuelin kanssa.