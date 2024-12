Ilmainen My First Gran Turismo kurvaa ladattavaksi jo itsenäisyyspäivänä

Sony julkaisee My First Gran Turismon perjantaina 6. joulukuuta sekä PlayStation 4:lle että PlayStation 5:lle.

Mikä parasta, teos saapuu ladattavaksi ilmaiseksi. Käytännössä kyseessä on pari vuotta sitten julkaistun Gran Turismo 7:n pohjalta tehty karsitumpi painos, joka on sarjan luojan Kazunori Yamauchin mukaan lähestyttävä, mukaansatempaava sekä tarkoitettu kaikille ikävuosista tai taitotasosta riippumatta.

My First Gran Turismo sisältää kolme varsinaista kilpailutapahtumaa, kolme aika-ajohaastetta sekä kolme Music Rally -haastetta. Lisäksi mukana on sarjalle ikonisia ajokorttitestejä opettamassa kurvailun perusniksit.

Autoja annetaan koeajettavaksi yhteensä 18 kappaletta. Ratakattaus on puolestaan tuttu sarjan faneille, kun ajamaan päästään esimerkiksi Kyoto Driving Parkissa, Deep Forest Racewaylla sekä Trial Mountain Circuitilla. PlayStation 5 -painos tukee myös PSVR2-virtuaalilaseja.