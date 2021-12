Sonyn huhuillaan kehittävän Xbox Game Passin kaltaista pelipalvelua – julkaisua suunnitellaan ensi keväälle

Bloombergin Jason Schreier huhuilee Sonyn tulevasta, hieman Xbox Game Passin kaltaisesta pelipalvelusta.

Bloombergin lähteiden mukaan Sony on aikeissa yhdistää samaisen tuotteen alle nykyiset PlayStation Now- ja PlayStation Plus -palvelut. Näistä viimeksi mainitun nimi säilytettäisiin Now-brändin saapuessa päätökseensä.

Tarjolle heitettäisiin kolme eri jäsenyystasoa, joista halvin vastaisi sisällöltään aikalailla nykyistä PS Plus -jäsenyyttä. Keskimmäinen taso päästäisi käyttäjät käsiksi PS4- ja PS5-pelikatalogiin, kalleimman jäsenyyden heittäen soppaan vielä laajennettuja demoja ja klassisia nimikkeitä vanhemmilta PlayStation-laitteilta.

Koodinimellä Spartacus kulkevan palvelun vihjaillaan saapuvan käyttäjien ulottuville kevään 2022 aikana. Sony ei ole vielä kertonut mitään virallista aiheen tiimoilta.