Henry Cavill kertoi Warhammer-harrastuksestaan keskusteluohjelmassa – Graham Norton sekoitti pelin World of Warcraftiin

Henry Cavill kertoili Warhammer-harrastuksestaan The Graham Norton Show'ssa.

Cavill esiintyi äskettäin Graham Nortonin keskusteluohjelmassa mainostelemassa The Witcherin tulevaa toista kautta. Ohjelman isäntä toi esille yhden Cavillin rakkaista nörttiharrastuksista, joka on Warhammer-miniatyyrien maalailu ja niillä pelaaminen. Hauskan kohtauksen aiheutti kuitenkin Nortonin tekemä virhe pelin nimessä. Hän kysyi Cavillilta, maalaileeko mies World of Warcraft -hahmoja.

Cavill korjasti pelin nimen kohteliaasti ja puhkesi selittämään, että Warhammerissa on kaksi puolta, maalaus- ja mallinnuspuoli sekä pelipuoli. Cavill totesi koko touhun ehkä kuulostavan naurettavalta, mutta olevan itse asiassa hauskaa.

Koko kyseisen haastattelupätkän voi katsastaa alta olevasta videoupotuksesta tai suoraan täältä. Noiturin 2. kausi pyörähtää käyntiin Netflixissä 17. joulukuuta.