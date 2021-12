Paper Mario saapuu Nintendo Switch Onlinen valikoimiin ensi viikolla

Seuraava Nintendo Switch Online + Expansion Pack -palveluun saapuva peli on selvillä.

Päivämäärällä 10.12. pelaajat pääsevät käsiksi Nintendo 64:lle vuonna 2000 julkaistuun Paper Mario -roolipeliin. Kyseessä on paperinohuen putkimiehen ensimmäinen peli, jota on seurannut liuta muita seikkailuja, viimeisimpänä viime vuoden Paper Mario: The Origami King.

Nintendo Switch Online -palvelua täydentävä Expansion Pack -lisäominaisuus on lokakuun loppupuolella saataville tullut lisä, joka monipuolistaa retrotarjontaa Nintendo 64:n sekä SEGA Mega Driven peleillä. Katsauksemme palveluun voit lukea tämän linkin (klik) kautta.