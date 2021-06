The Sopranos -sarjan esiosana toimiva The Many Saints of Newark -elokuva sai trailerinsa – James Gandolfinin poika hyppää isänsä näyttelemän hahmon rooliin

The Many Saints of Newark -elokuva on saanut ensimmäisen trailerinsa.

Kehutun ja rakastetun The Sopranos -sarjan esiosana toimiva filmi kertoo Tony Sopranon nuoruudesta, ajasta ennen psykiatreja ja perheenlisäyksiä.

Pääroolissa nähdään Michael Gandolfini, Tony Sopranoa sarjassa näytelleen James Gandolfinin poika. Muihin rooleihin on kiinnitetty muun muassa Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, John Magaro ja Ray Liotta.

Filmin lupaillaan saapuvaksi HBO Max -palveluun sekä ainakin Atlantin toisen puolen elokuvateattereihin tänä syksynä.