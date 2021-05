Epäilyttävän suuria tähtiä ollakseen videopelielokuva – tältä Borderlands-filmin näyttelijät näyttävät hahmoihinsa verrattuna

Mitenkäs se jo vähän kliseeksi muodostunut lause meneekään? Videopeleihin perustuvien elokuvien ollessa kyseessä kannattaa toivoa parasta sekä pelätä pahinta.

Peleihin pohjautuvat rainat kun ovat perinteisesti olleet laadultaan vähemmän hyviä, joskin viime vuosina on saatu nautittavaksi muun muassa Detective Pikachun ja Sonic the Movien tasoisia tuotoksia, joita katsoo mielellään. Silti jokaista hyvää tuotosta kohti on useampi kappale Monster Huntereita ja Assassin's Creedeja.

Oli miten oli, antaa tuleva Borderlands-peleihin perustuva elokuva odottaa paljon. Näin ainakin, mikäli katsomme sitä tähtikatrasta, joka näyttelijäkaartiksi on saatu kerättyä. Kuinka moni vuosi sitten uumoili Oscar-voittajia ja Golden Globe -palkittuja esittämään näistä räiskintäpeleistä (ja muun genren seikkailuista) tuttuja hahmoja?

Ensimmäisenä näyttelijäkiinnityksenä kuultu Cate Blanchettin hyppääminen Lilithin rooliin aiheutti hämmennystä, eikä isojen nimien lisääminen listan jatkoksi loppunut siihen. Katsotaan keitä Eli Rothin (mm. Hostel, Death Wish) ohjaamassa teoksessa lopulta sitten nähdään.

Mistä näitä tuttuja nimiä oikein tulee?

Cate Blanchett - Lilith

Ensimmäinen isompi nimi elokuvaan oli muun muassa useammilla Oscareilla ja Golden Globeilla palkittu Cate Blanchett.

Jamie Lee Curtis - Tannis

Niin ikään lukuisilla pysteillä ja kunnianosoituksilla muistettu Jamie Lee Curtis julkistettiin ensimmäisten nimien joukossa. Hänet nähdään filmissä tohtori Patricia Tannisin roolissa.

Kevin Hart - Roland

Kevin Hart, tuttu mies monista filmeistä ja stand up -keikoilta, esittää Roland-körmyä. Asiasta julkaisemamme uutinen herätti pientä hämmennystä, sillä miehen ei nähty sopivan Rolandin saapikkaisiin.

Jack Black - Claptrap

Eläväistä Jack Blackia ei nähdä itse elokuvassa, mutta hän lainaa äänensä Claptrap-robotille. Uutisemme kommentoinnin mukaan kyseessä ei ole huono valinta, mutta hahmoa peleissä näyttelevälle Jim Forondalle asia oli joka tapauksessa suuri pettymys.

Gina Gershon - Moxxi

Gina Gershon on ehtinyt näytellä teatterin ohella lukemattomissa elokuvissa (mm. Bound, Killer Joe) ja televisiosarjoissa (mm. Riverdale, How to Make It in America)

Benjamin Byron Davis - Marcus

Tuttu monesta elokuvasta ja televisiosarjasta, mutta pelaajille tutumpi mies on varmasti hänen roolistaan Red Dead Redemptionin ja Red Dead Redemption 2:n Dutch van der Linde -hahmon äänenä.

Steven Boyer - Scooter

Pelien mekaanikkomies, jolla on Yhdysvaltojen etelästä peräisin oleva puhetapa, kääntyy eläväksi hahmoksi eri rooleissa nähdyn Steven Boyerin muodossa.

Charles Babalola - Hammerlock

Hammerlock, tai siis Sir Alistair Hammerlock, nähdää filmissä brittinäyttelijä Charles Babalolan esittämänä. Babalola on nähty ennen Borderlandsia muutamissa filmeissä ja sarjoissa, minkä lisäksi hän näytteli muutama vuosi sitten teatterissa Bryan Cranstonin kanssa.

Cheyenne Jackson - Jakobs

Asetehtailija Jakobsia näyttelevä Jackson on ehtinyt näytellä kosolti teatterissa, mutta myös televisiossa ja elokuvissa. Unohtaa ei myöskään sovi musiikkiuraa ja muutamia julkaistuja albumeita sekä itse että osana eri musikaalien kokoonpanoa.

Ryann Redmond - Ellie

Teatterinäyttelijänä kunnostautunut ja etenkin musikaalisuorituksillaan palkintoja kerännyt Ryann Redmond nähdään Ellie-mekaanikon roolissa.

Florian Munteanu - Krieg

Creed II:n Viktor Drago nähdään Krieg-körmyn roolissa.

Ariana Greenblatt - Tiny Tina

Näyttelijäkaartin nuorin jäsen on nähty muun muassa äskettäin Netflixiin julkaistussa Love and Monsters -elokuvassa sekä Avengers: Infinity War -filmin nuorena Gamorana.

Janina Gavangar - Commander Knoxx

Komentaja Knoxx näyttää elokuvassa kovin erilaiselta. Janina Gavangar on joka tapauksessa tuttu monista sarjoista (mm. True Blood, Arrow, Sleepy Hollow) ja elokuvista.

Édgar Ramirez - Atlas

Peleistä tuttu Atlas-yritys tuntuu saavan joko ihmismäisen hahmon tai keulakuvan. Todennäköisesti. Herra Ramirezin roolihahmoksi on joka tapauksessa merkitty Atlas.

