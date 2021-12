Epic Games Storen ilmaispelinä Remedyn Control – latausaikaa vain maanantaihin saakka

Epic Games Storen tuoreimpana ilmaispelinä nähdään kotimaan ylpeys Control.

Epic-pelikauppa on jaellut ilmaispelejä päivittäin jo reilun viikon ajan. Nyt tarjolle on heitetty Remedyn parhaimmistoonkin tituleerattu toimintaseikkailu Control, joka on arvosteltu KonsoliFINin toimesta peräti kahteen otteeseen (Xbox One, PlayStation 4), vieläpä aavistuksen toisistaan poikkeavine arvosanoineen. Pelin voi napata Epic Storesta maanantaihin kello 18 saakka, jolloin ilmaisladattavaksi saapuu uusi mysteeripeli. Nappaa siis ylistetty Control kovalevylle täältä.

Epic Games -kaupassa on paraikaa käynnissä jopa 75 prosentin tarjouksin kuorrutettu Holiday Sale 2021, joka jatkuu aina tammikuun 6. päivään saakka.