Star Wars: The Old Republicin jatkokehitys näyttäisi siirtyvän uuden studion harteille – BioWare keskittyy Dragon Agen ja Mass Effectin jatko-osiin

Electronic on vahvistanut neuvottelevansa Star Wars: The Old Republicin jatkotyöstämisen siirtämisestä kolmannen osapuolen kehittäjälle.

Reilut kymmenisen vuotta sitten ilmestyneen Star Wars: The Old Republicin vetovastuuseen näyttäisi astuvan jatkossa Broadsword Online Games. Verkkoroolipelit ovat kyseiselle kehittäjälle tuttuja esimerkiksi Dark Age of Camelotin ja Ultima Onlinen myötä. Studiota johtaa aiemminkin BioWarella ja Star Wars -nimikkeiden parissa työskennellyt Rob Denton. Lopullista sopimusta ei ole ilmeisesti vielä tehty, mutta Electronic Arts vaikuttaisi olevan luottavainen sen lopputulemaan.

BioWaren puolestaan pitää kiireisenä vanhat tutut Dragon Age sekä Mass Effect, joista kumpaisellekin työstetään paraikaa jatkoa – vapautuvat lisäresurssit eivät siis taatusti ole ainakaan pahitteeksi.