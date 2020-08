Strike first, strike hard, no mercy – Karate Kid -saaga jatkuu pelimuodossa

Vanha kunnon Karate Kid loikkii lokakuun 27. päivä elokuvien ja sarjan ohella myös pelimaailmaan.

Alkujaan Youtuben videopalvelussa julkaistu, sittemmin Netflixiin siirtynyt Cobra Kai -sarja toimii pohjana Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues -pelille. Mukana on tietysti niin Daniel LaRusso kuin Johnny Lawrencekin, vieläpä oikeiden ääninäyttelijöidensä (Ralph Macchio, William Zabka) kera. Hahmokööriin on kelpuutetu lisäksi myöskin sarjasta tutut Robby, Miguel sekä Hawk.

Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues rakentuu yli 28 tarinatehtävästä, joiden lopussa odottaa luonnollisesti vääjäämätön pomotaistelu. Jotta koko tarinakaaren saa koluttua läpi, täytyy se kokea sekä Miyagi-Do'n että Cobra Kain näkövinkkelistä.

Mainion Cobra Kai -sarjan kaksi ensimmäistä kautta (traileri uutisen lopussa) pärähtävät muuten Netflixiin 28. päivä elokuuta. Kolmas tuotantokausi on tarkoitus tuoda palveluun ensi vuoden aikana.

GameMill Entertainmentin kehittämä Cobra Kai: The Karate Kid Saga Continues julkaistaan Switchille, PlayStation 4:lle sekä Xbox Onelle.