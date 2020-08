Syyskuussa Netflixiin ilmaantuva Dragon's Dogma -animesarja sai ensimmäisen trailerinsa

Netflixiin ilmaantuva Dragon's Dogma -animaatiosarja on saanut ensimmäisen trailerinsa.

Animaatiosarjan juonikuviot noudattelevat Capcomin Dragon's Dogma -pelien kaavaa. Pääosassa nähdään Arisen-hahmona takaisin elävien kirjoihin päätyvä Ethan, jonka tarkoituksena on jäljittää tämän manan maille vienyt lohikäärme. Dragon's Dogman taustalla on japanilainen Sublimation-studio, joten kyseessä on tällä kertaa ihan oikeasti anime, suoraan nousevan auringon maasta.

Dragon's Dogman syyskuun 17. päivä linjoille pärähtävä kausi kattaa seitsemän jaksoa.