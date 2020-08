Vanha kunnon Wonder Boy -sarja saa jatkoa alkuperäisen luojansa toimesta (päivitetty)

Päivitys 26.8. kello 13:40: Japanilainen lehdistötiedote on vahvistanut Asha in Monster Worldin olevan uusioversio vuoden 1994 Wonder Boy in Monster World IV -pelistä. Seikkailu julkaistaan PC:lle (Steam), PlayStation 4:lle sekä Switchille.

Alkuperäinen uutinen: Vanha kunnon Wonder Boy on saamassa jatkoa, peräsimessään sarjan luonut Ryuichi Nishizawa.

Wonder Boy: Asha in Monster World tuo takaisin tarinan keskiöön Monster World 4:n protagonistin Ashan. Kehittäjätiimissä hääräilee ohjaajana toimivan Nishizawan ohella muitakin aiempien pelien parissa pakertaneita veteraaneja, joten luvassa lienee alkuperäisteoksen suuntaan kumartava seikkailu. Mukana on ainakin hahmosuunnittelija Maki Ōzora, säveltäjä Shinichi Sakamoto sekä luova johtaja Takanori Kurihara.

Wonder Boy -sarjaa on viime vuosina herätelty muutoinkin onnistuneesti henkiin. Vuoden 2017 uusioversio Wonder Boy: The Dragon's Trap sai seuraa vuotta myöhemmin ilmestyneestä Monster Boy and the Cursed Kingdomista. Kumpainenkin nimike otettiin vastaan positiivisin mielin, KonsoliFINillä tähtiä tipahteli molemmille neljä kappaletta.

Wonder Boy: Asha in Monster World julkaistaan ensi vuoden aikana PlayStation 4:lle sekä Switchille.