Studioita liukuhihnalta osteleva Microsoft tähyää nyt japanilaisten kehittäjien suuntaan

Microsoft on aikeissa haalia studioarsenaaliinsa japanilaisen pelitalon, kenties useammankin.

Bloomberg kertoo Microsoftin lähestyneen japanilaisia pelistudioita ostoaikeissa. Mitään kehittäjätahoja ei mainittu toistaiseksi varmasti nimeltä, mutta huhujen mukaan ainakin Koei Tecmo on näiden joukossa. Hakusessa on ilmeisesti niin pieniä kuin isompiakin studioita.

Microsoft on tunnetusti hyvin pieni tekijä japanilaisilla pelimarkkinoilla. Tämä ei ole kuitenkaan hidastanut amerikkalaisjätin pyrkimyksiä laajentaa reviiriään jatkuvasti vahvemmin ja vahvemmin nousevan auringon maan suuntaan. Esimerkiksi kiinnostus Series S/X -konsolikaksikkoa kohtaan on ollut Japanissa aavistuksen suurempaa kuin aiempien laitesukupolvien kohdalla – houkuttimina on toiminut ainakin Xbox Game Pass ja pelien suoratoisto Android-laitteille.

Xbox Series S/X julkaistaan tiistaina, marraskuun 10. päivä niin Suomessa kuin Japanissakin. KonsoliFINin mietteet uuden sukupolven suhteen voi lukaista täältä.