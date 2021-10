Suomalaisten huippusellistien albumi julkaistiin tänään – Cellomania soittaa pelimusiikkia, Black Sabbathia ja Terminatoria

Kahden suomalaisen huippusellistin perustama Cellomania-yhtye julkaisi tänään erikoislaatuisen albumin.

Cellomania on Jaani Helanderin ja Lukas Stasevskijn perustama yhtye, joka soittaa omia versioitaan pop- ja rock-kappaleista sekä peli- ja elokuvamusiikista. Helander on säveltänyt uunituoreelle Mania Unleashed -albumille myös yhden oman kappaleen (Nocturne), joihin aiotaan panostaa tulevaisuudessa enemmänkin.

Helander on Helsingin kaupunginorkesterin sellisti, Sibelius-Akatemian opettaja sekä Helsinki Chamber Music Festivalin perustaja ja taiteellinen johtaja. Stasevskij puolestaan on konsertoinut ympäri maailmaa New Yorkin Lincoln Center -kvintetin kanssa ja on myös pelimusiikkiorkesteri Game Music Collectiven perustaja sekä taiteellinen johtaja.

Cellomanian biisejä voi kuunnella Spotifysta ja kolmelle teokselle löytyy myös videot, jotka voi nauttia joko alta tai suoraan duon YouTube-kanavalta.