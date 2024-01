Suomen ja Venäjän rajalle sijoittuva Road to Vostok näyttää komealta uudella videolla

Road to Vostok on yhden miehen voimin työstettävä selviytymisammuskelu. Suomen ja Venäjän rajamaastoon sijoittuvan post-apokalyptisen pelin tekijä tunnetaan pelkästään nimellä Antti, ja hän on luvannut tuoda intohimon ja innovatiivisuuden takaisin selviytymispelien työstöön.

Teoksesta julkaistiin ensimmäinen pelattava demo syksyllä 2022 ja se keräsi 40,000 kokeilunhaluista käyttäjää. Kysyntää tuotokselle on siis jo nyt, mikä lupaa projektille hyvää. Antti on kertonut pelinteon etenemisestä seuraajilleen avoimesti ja luvannut, ettei jätä projektin tekemistä kesken monien muiden yksityisten devaajien tapaan.

"Selviytymispeleistä on pitkään puuttunut kekseliäisyys ja olemme nähneet paljon kesken jääneitä projekteja vuosien varrella," Antti kertoi PC Gamerille kesällä 2023. "Olen keskittynyt tekemään Road to Vostokista aikansa parhaan selviytymispelin. Uskon todella että minulla on oikea tausta, kyvyt ja motivaatio tämän päämäärän saavuttamiseksi."

Kunnianhimoa ainakin löytyy. Aseita käytettäessä teoksessa simuloidaan mm. pyssyn rekyyliä, käden lihasten kestävyyttä ja jaksamista sekä hengityksen kontrollointia. Antti on aikaisemmin työskennellyt Suomen armeijan leivissä, joten yksityiskohdat ovat miehelle tuttuja.

Vastikään Antti vaihtoi teoksensa pelimoottoria Unitysta Godotiin ja julkaisi videokuvaa pelin kehitysvaiheesta. 615 tuntia kestänyt moottorin vaihto näyttää olleen työnsä väärtti. Jälki näyttää todella realistiselta ja suoraan sanottuna mahtavalta.

Projektin etenemistä voit seurata pelin verkkosivuilta täältä.