Super Monkey Ball -hengenheimolainen Rolled Out! julkaistiin Steamin Early Access -palvelussa

Ehtaa Super Monkey Ball -fiilistä huokuva Rolled Out! on julkaistu vaivihkaa Steamin Early Access -palvelussa.

Siinä missä Segan Super Monkey Ball on elellyt viime aikoina hiljaiseloa, on Rolled Out! onnistunut haalimaan 50 000 euron rahoituksensa kasaan Indiegogo-palvelussa. Tuloksena on hyvin paljon esikuvansa kaltainen puzzleilu, vaikkakin pallon sisässä rullailee tällä kertaa apinoiden sijaan muita eläimiä, muun muassa trailerin Morris-rotta. Kenttiä lupaillaan yli 150 kappaletta, minkä lisäksi mukana on tuki pelaajien omille tuotoksille.

Lisätietoja voi lueskella Rolled Outin Steam-sivulta, täältä.