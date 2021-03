Final Fantasy -luoja Hironobu Sakaguchin uutukainen saattaa jäädä myös legendan viimeiseksi peliksi – "Se on ehdottomasti mahdollista"

Final Fantasy -luoja Hironobu Sakaguchi vihjailee Video Games Chroniclen haastattelussa siirtyvänsä eläkkeelle.

Sakaguchi kertoi VGC:lle lähestyvänsä studion tuoreinta projektia Fantasiania viimeisenä pelinään. Tuotos julkaistaan kahdessa osassa, eikä muita tulevaisuuden suunnitelmia ole tehty.

– On ehdottomasti mahdollista, että Fantasian on viimeinen projektini. Se on ollut peliä kehittäessä takaraivossa, Sakaguchi kertoi.

– Tällä hetkellä työskentelemme Fantasianin toisen osan viimeistelyn kanssa ja sanoisin, että asiat alkavat pikku hiljaa rauhoittua. Seuraavaksi suunnitelmissa on pieni loma, mies jatkoi.

58-vuotias japanilainen Sakaguchi on tunnettu pelialan veteraani sekä lukuisten roolipelien ja japanilaisen Mistwalker-studion luoja. Mies työskenteli japanilaisen Squaresoftin riveissä peräti 20 vuotta, jonka aikana hän loi yhden ikonisimmasta roolipelisarjoista eli Final Fantasyn, ohjasi sarjan viisi ensimmäistä peliä ja toimi seuraavissa osissa kirjoittajana sekä tuottajana aina vuoteen 2003 saakka. Final Fantasyn lisäksi mies oli mukana tekemässä lukuisia muita studion pelejä, kuten Chrono Triggeriä ja Parasite Eveä.

Sakaguchi perusti Mistwalkerin vuonna 2004. Studio loi Microsoftin rahallisella avustuksella yksinoikeudella Xbox 360:lle Blue Dragonin ja Lost Odysseyn, kaksi suuren kokoluokan roolipeliä, joista varsinkin jälkimmäinen keräsi kosolti kehuja. Wiille kehitetyn, vuonna 2011 ilmestyneen The Last Storyn jälkeen yhtiö on keskittynyt pelkästään mobiilipeleihin.

Nobuo Uematsu, Fantasianin säveltäjä ja pelimusiikin Beethoveniksikin tituleerattu pitkän linjan muusikko on myös lopettamassa uraansa. Aiemmin tässä kuussa Sakaguchi arveli, että Fantasian on myös Uematsun viimeinen kokopitkä työ, sillä mies kärsii terveyshuolista.

Fantasian on klassinen japanilaistyylinen roolipeli, jonka graafinen tyyli sekoittaa käsintehtyjä dioraamoja 3D-hahmoihin. Peli julkaistaan kokonaisuudessaan Apple Arcade -palvelussa vuoden 2021 aikana.