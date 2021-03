Valve on päivännyt seuraavan Steam Game Festival -tapahtumansa, tosin tällä kertaa indiefestarit kantavat nimeä Steam Next Fest.

Liki viikon kestävä Steam Next Fest nostaa parrasvaloihin hurjan määrän indiestudioita ja heidän tuotoksiaan. Luvassa on suoratoistolähetyksiä, kehittäjähaastatteluja ja luonnollisesti sadoittain pelidemoja. Täysin digitaalisen tapahtuman ajankohdaksi on valikoitunut kesäkuun 16.-22. päivä.

Lisätietoja voi lueskella Steamin tapahtumasivuilta, täältä.